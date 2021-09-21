Власти Петрозаводска обсудят с горожанами благоустройство дворов

Темой очередного открытого планерного совещания в администрации Петрозаводска станет благоустройство дворовых территорий города, сообщили в мэрии

В понедельник, 27 сентября, в большом зале администрации состоится очередное открытое городское планерное совещание. Его посвятят реализации в Петрозаводске мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Встреча традиционно начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в Сети.

В мэрии напомнили, согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания.