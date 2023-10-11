Власти Петрозаводска очистят исторический центр от гаражей

Земельные участки освободят в период с 16 по 29 октября.

Администрация столицы Карелии призывает владельцев 12 незаконных гаражей снести постройки самостоятельно. В противном случае демонтаж произойдет за счет городского бюджета - с 16 по 29 октября.



Речь идет о гаражах в районе домов № 13 по улице Фридриха Энгельса, № 27 по Свердлова, № 3 и № 4-А по улице Дзержинского.



