Власти Петрозаводска очистят исторический центр от гаражей

Земельные участки освободят в период с 16 по 29 октября.
Администрация столицы Карелии призывает владельцев 12 незаконных гаражей снести постройки самостоятельно. В противном случае демонтаж произойдет за счет городского бюджета - с 16 по 29 октября.
Речь идет о гаражах в районе домов № 13 по улице Фридриха Энгельса, № 27 по Свердлова, № 3 и № 4-А по улице Дзержинского.
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