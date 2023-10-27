Власти Петрозаводска очистят участки от незаконных гаражей

Снос объектов запланирован на период с 31 октября по 6 ноября.

В паблике администрации Петрозаводска проинформировали горожан о демонтаже незаконно установленных гаражей.



Самовольно установленные объекты снесут в период с 31 октября по 6 ноября.

Земельные участки, расположенные в районе домов № 11 по улице Державина и № 28 по Судостроительной, будут освобождены., предупредили в источнике.