Власти Петрозаводска опубликовали список брошенных на улицах автомобилей, которым грозит изъятие

Разукомплектованные и брошенные на улицах Петрозаводска автомобили будут переданы в муниципальную собственность, утилизированы или проданы.

Список таких машин опубликован на официальном сайте мэрии. Там указаны марки автомобилей и регистрационные номера, если их удалось установить. Кроме того, имеются фотографии некоторых машин и адреса, где они расположены.

Сейчас в перечне 26 автомобилей, в основном, отечественных марок. Судя по фотографиям, некоторые находятся в удовлетворительном состоянии.

С прошлого года, когда началась борьба с автохламом, 32 машины были признаны брошенными или разукомплектованными. Собственникам направлены уведомления о необходимости утилизации или вывозе своих авто. Шесть из них владельцы убрали с территории в добровольном порядке.



В отношении 4 транспортных средств готовятся документы для обращения в суд с требованиями о признании транспортных средств бесхозяйными и передаче их в муниципальную собственность. После этого их утилизируют или продадут.