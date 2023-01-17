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Власти Петрозаводска опубликовали список брошенных на улицах автомобилей, которым грозит изъятие

Новости. Общество
15:54, 25 Января 2023
фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзору

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Разукомплектованные и брошенные на улицах Петрозаводска автомобили будут переданы в муниципальную собственность, утилизированы или проданы.

Список таких машин опубликован на официальном сайте мэрии. Там указаны марки автомобилей и регистрационные номера, если их удалось установить. Кроме того, имеются фотографии некоторых машин и адреса, где они расположены.

Сейчас в перечне 26 автомобилей, в основном, отечественных марок. Судя по фотографиям, некоторые находятся в удовлетворительном состоянии.

С прошлого года, когда началась борьба с автохламом, 32 машины были признаны брошенными или разукомплектованными. Собственникам направлены уведомления о необходимости утилизации или вывозе своих авто.  Шесть из них владельцы убрали с территории в добровольном порядке.

В отношении 4 транспортных средств готовятся документы для обращения в суд с требованиями о признании транспортных средств бесхозяйными и передаче их в муниципальную собственность. После этого их утилизируют или  продадут.

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