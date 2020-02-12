Власти Петрозаводска отчитались о борьбе с наледью (ФОТО)

По поручению главы Петрозаводска в связи с наступившей оттепелью усилен контроль за работой подрядной организации, сообщили в городской администрации.

Среди объектов обслуживания – парки, скверы, детские площадки и другие общественные территории.

Помимо подсыпки, продолжается уборка снега и ледяных образований там, где они сохраняются. Особое внимание в преддверии памятных мероприятий уделено парку Мира.

Подрядчику направлены претензии по содержанию детских городков. Организация также получила замечания по уборке пешеходных дорожек на Ключевой в районе Нобранденбургской улицы.

За содержанием в рамках муниципального контракта пристально следят специалисты комитета ЖКХ администрации.





Горожане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние объектов в ЕДДС Петрозаводска по круглосуточному номеру телефона – 051.

Ранее сообщалось, что подрядчик привел в порядок велодорожки Петрозаводска.