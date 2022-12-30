Власти Петрозаводска отчитались о борьбе со снегом и гололедом

Подрядчик круглосуточно обслуживает дороги и тротуары Петрозаводска, заявили в мэрии.

Муниципальный подрядчик, ООО «Кондопожское ДРСУ» круглосуточно занимается содержанием улично-дорожной сети в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.



Рабочие борются с наледью на магистралях и тротуарах. В течение суток на улицы карельской столицы посменно выходит более четырех десятков единиц спецтехники. Дорожную инфраструктуру обслуживают комбинированные дорожные машины, трактора, четыре мобильные бригады и полсотни рабочих, выполняющих ручную подсыпку и уборку снега.



Автогрейдер ежедневно выравнивает грунтовые участки, обочины и устраняет наледь в разных районах города. Особое внимание традиционно уделяют остановкам и пешеходным переходам, заявили в мэрии.



Также часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» круглосуточно занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища.



Свои жалобы на качество уборки петрозаводчане могут оставлять в единой дежурно-диспетчерской службе по номеру 051. А также в личные сообщения в группе Госкомитета республики по жилищному и дорожному надзору.