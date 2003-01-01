Власти Петрозаводска прокомментировали инцидент с подростком с ножом в одной из школ города

В мэрии карельской столицы прокомментировали нашу новость об обнаружении на уроке истории подростка с ножом и свастикой.
Напомним, складной нож и нарисованную на руках свастику обнаружил у одного из учеников школы № 48 учитель истории. Родители обратились с заявлением в полицию. По их мнению, в школе эту историю пытались замять.
Позднее комментарий «об ученике одной из петрозаводских школ, у которого был обнаружен запрещенный предмет» опубликовала пресс-служба мэрии города.
— Информация, опубликованная в СМИ, неполная. Администрация школы действовала четко по инструкции. Оперативно отработала ситуацию с правоохранительными органами. Образовательный процесс не прерывался. Также было организовано взаимодействие с семьей ребенка. Управление образования комитета социального развития держит ситуацию на контроле, — прокомментировали в пресс-службе администрации города. В мэрии также призвали родителей школьников обратить их внимание на необходимость внимательного отношения к проявлениям деструктивного поведения со стороны детей и сотрудничества со школьной администрацией в случае появления признаков, вызывающих обеспокоенность.
В МВД Карелии «Столице на Онего» ранее сообщили, что заявление зарегистрировано, проводится проверка по данному факту.