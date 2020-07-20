890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минтранс раскрыл детали ремонта автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 3
20.07.2020 15:02
Следком начал проверку по факту гибели подростка, который утонул на Ключевском карьере в Петрозаводске 1
20.07.2020 12:13
Жителей поселка в Карелии спасут за 23 млн рублей от угрозы затопления
20.07.2020 16:52
Во вторник в Карелии пройдут небольшие дожди
20.07.2020 17:00
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО) 1
Новое
Сегодня 09:28
Умер знаменитый ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
20.07.2020 21:05

Власти Петрозаводска оценили потери бюджета из-за господдержки бизнеса во время эпидемии

Новости. Экономика
11:01, 21 Июля 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Власти Петрозаводска оценили потери городского бюджета, связанные с негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику, на сумму почти 50 млн рублей.

Это следует из решения Петросовета о внесении изменений в бюджет на 2020 год.

По оценке администрации города, сокращение поступлений в казну произойдет "вследствие введения в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничительных мер", говорится в пояснительной записке к документу.

О конкретных причинах снижения поступлений в бюджет города, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)
14.07.2020, 15:08
Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО)

Аналитика

20.07.2020 16:33
Капитал
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией"
Совет уполномоченных IX съезда карелов призвал республиканские власти приостановить формирование новых рыбоводных участков для открытия форелевых хозяйств.
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 6
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»