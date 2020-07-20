Власти Петрозаводска оценили потери бюджета из-за господдержки бизнеса во время эпидемии

Власти Петрозаводска оценили потери городского бюджета, связанные с негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику, на сумму почти 50 млн рублей.

Это следует из решения Петросовета о внесении изменений в бюджет на 2020 год.

По оценке администрации города, сокращение поступлений в казну произойдет "вследствие введения в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничительных мер", говорится в пояснительной записке к документу. О конкретных причинах снижения поступлений в бюджет города, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".