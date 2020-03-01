Власти Петрозаводска перечислили свои успехи за 2019 год

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник готовится выступить перед депутатами Петросовета с отчетом о работе за 2019 год - в документе говорится о росте экономики и социальной сферы.

Это следует из проекта отчета, подготовленного администрацией города перед сессией Петросовета.

В документе перечислены социально-экономические показатели развития Петрозаводска в сопоставлении с 2018 годом. "Среднемесячная зарплата одного работающего по кругу крупных и средних предприятий за сентябрь 2019 года возросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 46,8 тыс. руб. (2018 год – 43,1 тыс. руб.)", - говорится в проекте отчета. О каких еще успехах мэр города собирается отчитаться перед депутатами Петросовета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".