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Власти Петрозаводска перенесли проектирование автомобильного тоннеля под ж/д путями на 2021 год

Новости. Общество
14:40, 15 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска готова выделить в 2021 году деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства тоннеля для автотранспорта под железной дорогой в районе Первомайского проспекта.

Это следует из проекта бюджета на следующий год, который администрация направила в Петросовет.

Деньги предлагается направить на "реконструкцию ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина", говорится в документе.

Ранее деньги на проектирование этого объекта закладывались в проект бюджета на 2020 год, но реализация плана была отложена.

Как собираются прокладывать тоннель, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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