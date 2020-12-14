Власти Петрозаводска перенесли проектирование автомобильного тоннеля под ж/д путями на 2021 год

Администрация Петрозаводска готова выделить в 2021 году деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства тоннеля для автотранспорта под железной дорогой в районе Первомайского проспекта.

Это следует из проекта бюджета на следующий год, который администрация направила в Петросовет.

Деньги предлагается направить на "реконструкцию ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина", говорится в документе. Ранее деньги на проектирование этого объекта закладывались в проект бюджета на 2020 год, но реализация плана была отложена. Как собираются прокладывать тоннель, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".