Власти Петрозаводска планируют вынести новый генплан города на общественные слушания в мае

Подрядчик представит в администрацию Петрозаводска проект генерального плана города после очередных изменений на следующей неделе.

Подрядчик - московская фирма "Союздорпроект" – устранил замечания и на следующей неделе, уже в пятый раз, представит в мэрию проект нового генплана города. Об этом "Столице на Онего" сообщили пресс-службе администрации Петрозаводска.

"После того, как проект поступит в администрацию, его ждет комиссионная проверка. Если документ будет затем согласован, его вывесят на сайте администрации. Ориентировочно общественные слушания по генплану пройдут в мае", - рассказали в пресс-службе петрозаводской адмнистрации.

Напомним, по договору подрядчик должен был сдать генплан до конца 2020 года. В адрес организации, которая победила в конкурсе, снизив цену контракта с 8,5 млн рублей до 400 тысяч рублей, были направлены штрафные санкции.