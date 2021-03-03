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Власти Петрозаводска планируют вынести новый генплан города на общественные слушания в мае

Новости. Общество
15:00, 04 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Подрядчик представит в администрацию Петрозаводска проект генерального плана города после очередных изменений на следующей неделе.

Подрядчик - московская фирма "Союздорпроект" – устранил замечания и на следующей неделе, уже в пятый раз, представит в мэрию проект нового генплана города. Об этом "Столице на Онего" сообщили пресс-службе администрации Петрозаводска.

"После того, как проект поступит в администрацию, его ждет комиссионная проверка. Если документ будет затем согласован, его вывесят на сайте администрации. Ориентировочно общественные слушания по генплану пройдут в мае", - рассказали в пресс-службе петрозаводской адмнистрации.

Напомним, по договору подрядчик должен был сдать генплан до конца 2020 года. В адрес организации, которая победила в конкурсе, снизив цену контракта с 8,5 млн рублей до 400 тысяч рублей, были направлены штрафные санкции.

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Комментарии

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David.
2021-03-04 15:04:59
какой прейскурант участия в слушаниях?
EventVK
2021-03-04 15:27:57
David., в понедельник, к 10, по приглашению.
David.
2021-03-04 15:33:38
EventVK, а за приглашение сколько? :)
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