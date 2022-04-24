Власти Петрозаводска поделились своими победами над кучами мусора

Администрация карельской столицы отчиталась, как в Петрозаводске расчищают территории возле контейнерных площадок.

В Петрозаводске расчищают контейнерные площадки и прилегающие к ним территории. Уборку выполняет ИП Осипов И. В. Работы проводятся с учётом обращений граждан. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

За прошлую неделю подрядчик убрал с контейнерных площадок в разных районах города более 25 кубометров отходов. Площадки расчистили по следующим адресам: ул. Фрунзе, 2 и 14А, Машезерская ул., 31, Октябрьский пр., 2, Сулажгорская ул., 4к4, ул. Антикайнена, 8, ул. Максима Горького, 8, 10 и 20А, Комсомольский пр., 9, Красная ул., 51, Зеленая ул., 1, ул. Грибоедова, 12, улица Маршала Мерецкова, 6, 8 и 26, Московская ул., 6, Лесной пр., 13 и ул. Фурманова, 50.

В ближайшее время работы продолжатся на улицах Бесовецкой, Фридриха Энгельса, Калинина, Андропова, Анохина, Чернышевского, Свердлова, Парфенова, Пархоменко, Красноармейской, Лизы Чайкиной, Гоголя, Ровио, Владимирской, Волховской, Пробной, Мурманской, Ключевой, Пограничной, Советской, на проспектах Александра Невского, Карла Маркса, Первомайском, на Лососинском шоссе и бульваре Интернационалистов. Всего в рамках договора подрядчику предстоит убрать 200 кубометров мусора.

Ранее МЧС Карелии предупредило о наказании за сжигание травы и мусора.