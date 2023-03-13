Власти Петрозаводска подготовили 15 мест для летней торговли мороженым, сладкой ватой и лимонадом

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение торговых киосков.

Этим летом предприниматели смогут установить в Петрозаводске 15 киосков, сообщили в мэрии карельской столицы.



Для бизнеса подобрали популярные места в центре, на Древлянке, на Голиковке и в Первомайском районе города. Права на размещение киосков разыграют на аукционе 6 апреля.



Новые киоски простоят в столице Карелии с 1 мая по 30 сентября. Продавать в них будут мороженое, сладкую вату, выпечку, сувениры, другие местные товары, горячие и прохладительные напитки. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 апреля.



Для установки ларьков выбрали следующие места:



1. Студенческий бульвар, «мороженое»;



2. Проспект Ленина, у дома № 9, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;



3. Проспект Ленина, у дома № 10, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;



4. Площадь Гагарина, у дома № 2, «мороженое»;



5. Проспект Карла Маркса, у дома № 12, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;



6. Улица Маршала Мерецкова, у дома № 4, «мороженое»;

7. Лососинское шоссе, у дома № 25, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;



8. Первомайский проспект, у дома № 17, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;



9. Онежская набережная пересечение с проспектом Карла Маркса, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;



10. Онежская набережная пересечение с проспектом Ленина, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;



11. Проспект Ленина, у дома № 37, в районе остановки общественного транспорта «площадь Гагарина», «кофе»;



12. Площадь Гагарина, в районе остановки общественного транспорта «площадь Гагарина (ж/д вокзал), «кофе»;



13. Онежская набережная, пересечение с проспектом Карла Маркса, «выпечные, кондитерские изделия, напитки»;



14. Онежская набережная, у скульптуры «Онего», «сувенирная продукция»;



15. Онежская набережная, у скульптуры «Онего», «товары карельских производителей».



Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (814-2) 71-36-79.