Власти Петрозаводска подготовили 15 мест для летней торговли мороженым, сладкой ватой и лимонадом

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на размещение торговых киосков.
Этим летом предприниматели смогут установить в Петрозаводске 15 киосков, сообщили в мэрии карельской столицы.
Для бизнеса подобрали популярные места в центре, на Древлянке, на Голиковке и в Первомайском районе города. Права на размещение киосков разыграют на аукционе 6 апреля.
Новые киоски простоят в столице Карелии с 1 мая по 30 сентября. Продавать в них будут мороженое, сладкую вату, выпечку, сувениры, другие местные товары, горячие и прохладительные напитки. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 апреля.
Для установки ларьков выбрали следующие места:
1. Студенческий бульвар, «мороженое»;
2. Проспект Ленина, у дома № 9, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;
3. Проспект Ленина, у дома № 10, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;
4. Площадь Гагарина, у дома № 2, «мороженое»;
5. Проспект Карла Маркса, у дома № 12, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;
6. Улица Маршала Мерецкова, у дома № 4, «мороженое»;
7. Лососинское шоссе, у дома № 25, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;
8. Первомайский проспект, у дома № 17, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;
9. Онежская набережная пересечение с проспектом Карла Маркса, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;
10. Онежская набережная пересечение с проспектом Ленина, «мороженое, горячие и прохладительные напитки, сладкая вата»;
11. Проспект Ленина, у дома № 37, в районе остановки общественного транспорта «площадь Гагарина», «кофе»;
12. Площадь Гагарина, в районе остановки общественного транспорта «площадь Гагарина (ж/д вокзал), «кофе»;
13. Онежская набережная, пересечение с проспектом Карла Маркса, «выпечные, кондитерские изделия, напитки»;
14. Онежская набережная, у скульптуры «Онего», «сувенирная продукция»;
15. Онежская набережная, у скульптуры «Онего», «товары карельских производителей».
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (814-2) 71-36-79.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание