Власти Петрозаводска подготовят «карту туалетов» к Дню города

Администрация столицы Карелии планирует организовать работу модульных туалетов в местах проведения Дня города, который пройдет 25 июня.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии ответственный за праздник директор Городского дома культуры Владимир Прикуль.

По его словам, один туалетный модуль будет установлен на площади Кирова и еще два — на набережной Онежского озера. Кроме того, будут открыты туалеты в районе Парка культуры и отдыха.

Также власти города рассчитывают, что учреждения общественного питания вблизи мест празднования разрешат горожанам пользоваться их туалетами.

«В ближайшее время карта туалетов будет опубликована на сайте администрации. Также буду размещены указатели», — добавила заместитель мэра Петрозаводска Наталья Кармазина.