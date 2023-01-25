Власти Петрозаводска: подрядчик работает круглосуточно, очищая город от наледи и снега (ФОТО и ВИДЕО)

Представители мэрии Петрозаводска проверили ночную уборку городских улиц.

Как сообщили в администрации карельской столицы, накануне ночью состоялся очередной контрольный рейд, в ходе которого представители мэрии проверяли уборку улиц. Круглосуточно очищает город от снега и наледи ООО «Кондопожское ДРСУ».

В ночь на воскресенье снег вывозили из центра города — работы велись на площади Гагарина, проспекте Ленина, на Гоголевском путепроводе. Распределение противогололедных материалов ведется по всему городу днем и ночью.

В мэрии напомнили, что в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в ЕДДС Петрозаводска по номеру — 051.