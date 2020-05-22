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Власти Петрозаводска показали ход ремонта дорог в городе (ФОТО)

Новости. Общество
16:14, 23 Мая 2020
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Администрация карельской столицы опубликовала снимки, на которых зафиксирован процесс ремонта дорог.

Пресс-центр петрозаводской мэрии сообщает, что на данный момент работы идут на Соломенском шоссе, Лесном проспекте, набережной Варкауса и Муезерской улице. Работает компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

На Соломенском шоссе подрядчик завершил устройство выравнивающего слоя и ведёт асфальтирование. На объекте уже отремонтировали более 6 тыс. кв. м дорожного покрытия. Сейчас движение автомобилей на магистрали осуществляется по одной полосе.

На Лесном проспекте подрядчик продолжает фрезерование. Старое асфальтобетонное покрытие сняли уже более чем на 10 тыс. кв. м дороги.

На Муезерской улице завершают асфальтирование тротуара, а на набережной Варкауса устанавливают бортовой камень.

Ранее ЗАО "АБЗ-Дорстрой" в полном объёме выполнило ремонт дорожного полотна на Вытегорском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонте петрозаводских дорог и тротуаров, который должен завершиться до середины сентября.

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