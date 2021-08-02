Власти Петрозаводска покупают 36 квартир по 20 квадратных метров для детей-сирот

Администрация столицы Карелии объявила аукционы по приобретению благоустроенных квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья.

По сообщению мэрии, на электронной площадке «РТС-тендер» объявлены 36 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир, общей площадью не менее 20 кв. м. Срок окончания приема заявок на участие – 6, 9 и 16 августа. Эти квартиры в дальнейшем будут предоставлены детям-сиротам.

Также на электронной площадке «РТС-тендер» объявлены 14 аукционов по приобретению жилых помещений для расселения аварийного фонда. Срок окончания приема заявок на участие – 10 августа. Приобретается две однокомнатные квартиры, общей площадью 32,0 кв. м. и 37,2 кв. м., девять двухкомнатных квартир, общей площадью от 45,0 кв. м. до 54,4 кв. м., и три трехкомнатные квартиры, общей площадью от 50,3 кв. м. до 61,3 кв. м. Цена контракта рассчитана исходя из стоимости 1 кв. м. жилого помещения – 44 208 рублей.

Для собственников жилья разработана памятка о порядке участия в закупках в электронной форме. Ее можно найти на сайте администрации.

Напомним, всего в 2021 году мэрия планирует приобрести для детей-сирот 43 жилых помещения.