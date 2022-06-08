Власти Петрозаводска пообещали, что на улицах станет светлее в двух районах города

В Петрозаводске началась работы по модернизации системы наружного освещения на Перевалке и Древлянке.

Об этом сообщили в администрации города.

МУП «Петрозаводские энергетические системы» демонтирует 14 старых опор на Высотной аллее и установит 23 новых. Более мощные светильники появятся в пешеходной зоне на участке от улицы Черняховского до Высотного проезда.

Начались работы по модернизации наружного освещения и на улице Древлянка. На участке от Лесного проспекта до Березовой аллеи вместо существующих бетонных опор будут установлены 19 новых. Между ними изменится расстояние, а двойные кронштейны позволят освещать не только проезжую часть, но и пешеходную зону. Между Берёзовой аллеей и улицей Попова заменят светильники на более мощные.

Ранее такие фонари уже установили на Карельском проспекте между улицей Торнева и кукковской кольцевой развязкой.