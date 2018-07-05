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Новости. Экономика
10:30, 05 Июля 2018

Власти Петрозаводска пообещали денежную поддержку бизнесменам

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Администрация Петрозаводска окажет поддержку представителям малого и среднего бизнеса, которые пройдут конкурсный отбор.

Речь идет о субсидиях на возмещение части затрат бизнеса, связанных с уплатой процентов по кредитам, на строительство или реконструкцию производственных зданий либо приобретение оборудования. 

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-05 12:48:36
Бизнес напрягся и срочно попрятал любой намек на просьбу о поддержке. За несколько процентов снижения стоимости кредита, потребуют вывернуть всю отчетность и годами оправдываться.
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