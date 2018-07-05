Власти Петрозаводска пообещали денежную поддержку бизнесменам

Администрация Петрозаводска окажет поддержку представителям малого и среднего бизнеса, которые пройдут конкурсный отбор.

Речь идет о субсидиях на возмещение части затрат бизнеса, связанных с уплатой процентов по кредитам, на строительство или реконструкцию производственных зданий либо приобретение оборудования.

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