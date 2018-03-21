Власти Петрозаводска пообещали молодоженам снизить цены на церемонии бракосочетаний

Денежный поток от проведения всех свадеб в столице Карелии отправится на счета Городского дома культуры, руководство которого обещает всерьез скорректировать прайс на услуги бракосочетаний.

В год в Петрозаводске проходит порядка двух тысяч свадебных церемоний. По традиции, молодожены оставляют внушительные суммы организаторам торжеств, базирующимся в Дворце бракосочетаний на набережной Онего.

Дворец находится в муниципальной собственности. Часть его помещений арендует Управление ЗАГС, еще более 200 квадратных метров с 2006 года арендовала коммерческая структура "Объектив", которая предлагала брачующимся свои услуги по проведению церемоний, а также по их музыкальному сопровождению.

В марте мэрия Петрозаводска выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о том, что разрывает аренды с коммерческой фирмой и передает ее функции в руки специалистов Городского дома культуры. В администрации особенно подчеркнули, что цены на свадебные услуги отныне существенно снизятся - на 20-30%.

Кроме того, новые хозяева помещений во Дворце планируют изменить детали сотрудничества учреждения с операторами и фотографами, которые привыкли зарабатывать деньги, снимая череду городских свадеб.

Директор Городского дома культуры Владимир Прикуль рассказал корреспонденту интернет-издания "Вести Карелии" о деталях новой работы и назвал цифры нового прайса на услуги Дворца бракосочетаний.

Подробнее о новых ценах на услуги ЗАГСа, читайте в статье на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".