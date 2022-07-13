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Власти Петрозаводска пообещали отремонтировать разбитую дорогу в центре города

Новости. Общество
18:40, 01 Августа 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Участок дороги от Красной улицы до улицы Крупской планируют благоустроить в этом году.

Подрядчик отремонтировал улицу Энгельса от проспекта Ленина до Красной улицы. Здесь срезали старый асфальт и уложили новый, заменили поврежденные бортовые камни и люки колодцев. К качеству выполненных работ нареканий нет, сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский, который сегодня провел выездной совещание с руководителем республики Артуром Парфенчиковым на перекрестке улиц Фридриха Энгельса и Красной.

«По поручению Артура Олеговича приведем в порядок и участок от Красной улицы до улицы Крупской. Работы планируем выполнить в этом году. Д. Кроме того, глава Карелии обратил внимание на отсутствие пешеходной дорожки вдоль улицы Энгельса возле отремонтированного перекрестка. Маршрут востребован: по нему горожане ходят в детский технопарк „Кванториум“, школу искусств, парки Мира и Сенаторка. При поддержке Артура Парфенчикова обязательно приведем этот участок в порядок», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, проезд еще по одной улице Петрозаводска будет затруднен из-за ремонта дороги.

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