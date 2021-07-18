Власти Петрозаводска пообещали принять всех первоклассников в школы по месту жительства

Администрация Петрозаводска готова увеличить наполняемость первых классов или открыть новые, чтобы принять в школы всех желающих учиться по месту жительства.

Об этом сообщили в Центре управления регионом после жалобы мамы одной из будущих первоклассниц.

Она пожаловалась через СМИ, что ее дочку не записали в первый класс в школу рядом с домом. Для нее нашлось место только в другом районе. С подобной ситуацией столкнулись и другие родители в микрорайоне.

«Сотрудники ЦУР выявили обращение и передали на исполнение в местную администрацию. В управлении образования Петрозаводска рассказали, что учебные заведения сверили дублирующие заявления родителей. Директора школ увеличат наполняемость классов. Если количества заявлений на поступление в школу вырастет во „вторую волну“, то откроют дополнительные классы. Ребенок петрозаводчанки, как и дети граждан, о которых упоминается в статье, зачислены в образовательные организации», — сообщили в ЦУР.