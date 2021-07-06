Власти Петрозаводска после публикации «Столицы на Онего» пообещали отремонтировать набережную

Публикация «Столицы на Онего» о развалившемся покрытии Онежской набережной немедленно вызвала реакцию властей — в тот же день туда отправились специалисты администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Специалисты администрации обследуют участки Онежской набережной, на которых зафиксировано вспучивание плитки. В ближайшее время деформации мощения изучат с привлечением экспертов специализированных проектных организаций. По итогам будет принято решение о возможности проведения ремонта. В случае если по результатам обследования потребуются дополнительные проектные работы, они будут заказаны. О сроках и возможности проведения ремонта станет известно после углублённого обследования и проектирования», — говорится в сообщении.

Повреждения образовались напротив дома по улице Пушкинской, 17 - рядом с историческими пушками на набережной.

Напомним, ранее глава Петрозаводска поделился планами по развитию одного из красивейших мест города.

До этого по его приказу были заделаны традиционные ямы на набережной.