Реклама
Прислать новость
В МВД Карелии рассказали, какое наказание ждет купившего поддельный сертификат о вакцинации 4
06.07.2021 18:40
Змея из унитаза укусила сидевшего в туалете пенсионера
06.07.2021 21:30
МЧС предупреждает об аномальной жаре, надвигающейся на Карелию 3
06.07.2021 13:21
Медведь пришел на похороны жителя Карелии (ФОТОФАКТ и ВИДЕО) 5
06.07.2021 13:10

Власти Петрозаводска после публикации «Столицы на Онего» пообещали отремонтировать набережную

Новости. Общество
07:25, 07 Июля 2021

Публикация «Столицы на Онего» о развалившемся покрытии Онежской набережной немедленно вызвала реакцию властей — в тот же день туда отправились специалисты администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Специалисты администрации обследуют участки Онежской набережной, на которых зафиксировано вспучивание плитки. В ближайшее время деформации мощения изучат с привлечением экспертов специализированных проектных организаций. По итогам будет принято решение о возможности проведения ремонта.  В случае если по результатам обследования потребуются дополнительные проектные работы, они будут заказаны. О сроках и возможности проведения ремонта станет известно после углублённого обследования и проектирования», — говорится в сообщении.

Повреждения образовались напротив дома по улице Пушкинской, 17 - рядом с историческими пушками на набережной.

Напомним, ранее глава Петрозаводска поделился планами по развитию одного из красивейших мест города.

До этого по его приказу были заделаны традиционные ямы на набережной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»