Власти Петрозаводска потратили на развитие системы образования 4 млрд рублей

За 9 месяцев больше всего средств город вложил в развитие системы образования.

За 9 месяцев с начала года расходы бюджета проводили в рамках реализации 14 муниципальных программ. 60% или 4 миллиарда 200 миллионов рублей вложили в развитие образования в Петрозаводске. Об этом рассказала председатель комитета финансов Елена Логинова на планерном совещании в мэрии города, пишет «Фактор News».

Кроме того, на развитие физической культуры и спорта ушло 399 миллионов, сферы культуры – 231 миллион, транспортной системы – 757 миллионов. Самой незатратной оказалась молодежная политика – 12 миллионов.

На что еще выделились средства городского бюджета, знает «Фактор News».