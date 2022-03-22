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Власти Петрозаводска потратят на вывозку снега из города более 50 млн рублей

Новости. Общество
11:18, 23 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Работы по вывозке снега с улиц Петрозаводска обойдутся бюджету города в сумму более 50 млн рублей.

Это следует из проекта изменений в городском бюджете, который администрация города направила в Петросовет.

Планируется дополнительно потратить на вывозку снега 26,7 млн рублей, которые бюджет Петрозаводска получил из республиканской казны.

Деньги пойдут на «ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий в виде обильных снегопадов в зимний период 2021–2022 годов посредством выполнения работ по вывозке снега», говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский говорил, что на эту работу уже было потрачено 25 млн рублей. По его словам, общий объем снега, который планируется вывезти до конца сезона, может составить до 180 тысяч тонн, что в 3 раза больше, чем было предусмотрено контрактом с подрядной организацией.

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