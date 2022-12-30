В надежде на чудо: власти Петрозаводска поздравили горожан с Рождеством Христовым

Глава Петрозаводска Владимир Любарский и спикер горсовета Надежда Дрейзис поздравили горожан в канун Христова Рождества.

«Сегодня канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. В этот день православные приходят в церковь на богослужение, вспоминают о появлении Вифлеемской звезды и рождении Спасителя, о неизменных ценностях, важных для всех людей, – любви к ближнему, милосердии, трудолюбии, помощи страждущим.



Рождественские дни для верующих – время надежды на чудо, духовного очищения и обновления. И кроме того, Рождество – еще один повод встретиться с родными и близкими, подарить им свое внимание и заботу, провести время в теплой атмосфере.



Дорогие земляки, примите искренние пожелания добра, счастья, благополучия и гармонии», - говорится в поздравлении.



Отметим, в православии Рождество входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.