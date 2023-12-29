Власти Петрозаводска поздравили верующих с Рождеством Христовым

Глава города и спикер Петросовета опубликовали поздравление с одним из главных православных праздников.

Глав Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова и председатель Петросовета Надежда Дрейзис поздравили православных верующих с Рождеством Христовым.



«Замечательный христианский праздник — это символ единения и согласия. Он напоминает всем нам о вечных общечеловеческих ценностях, наполняет сердца теплом и светом, непреодолимым желанием творить и приумножать добрые дела! Каждый из нас, конечно же, сегодня встречает этот светлый и добрый день с оптимизмом, надеждой и верой в самое лучшее, — говорится в обращении.



В канун праздника мы хотели бы поблагодарить всех жителей нашего города, кто посвятил свою жизнь благородной миссии — служению людям. Спасибо тем, кто самоотверженно трудится в социальных и медицинских учреждениях, всем неравнодушным петрозаводчанам, кто занимается благотворительной, волонтерской и общественной деятельностью, по первому зову приходит на помощь ближним, оказавшимся в трудной ситуации.



Пусть каждый день для вас и ваших близких будет наполнен счастьем, волшебным настроением и яркими моментами! Пусть в ваших семьях и домах царят любовь, взаимопонимание и достаток», — сказано в поздравлении.