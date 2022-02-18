Власти Петрозаводска предлагают горожанам поделиться армейскими фото

В столице Карелии запустили фотофлешмоб к 23 февраля.

Администрация Петрозаводска совместно с ветеранскими организациями, боевыми братствами, поисковыми отрядами и другими карельскими общественными объединениями патриотической направленности запускает флешмоб в преддверии Дня защитника Отечества. Онлайн-акция продлится с 22 по 27 февраля, рассказали в мэрии города.

В рамках флешмоба «Защитники Отечества» жителям карельской столицы предлагают поделиться в социальных сетях своими фотографиями или снимками близких, сделанными во время службы в вооруженных силах. Публикацию необходимо отметить хэштегом #защитникиОтечества. Приветствуются фотографии разных поколений.

Ранее сообщалось, салют прогремит над Петрозаводском в День защитника Отечества.