Власти Петрозаводска предлагают горожанам пройти опрос о движении автобусов и троллейбусов

На сайте «Активный горожанин» запущен соцопрос для изучения пассажиропотока в столице Карелии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский провел онлайн-совещание с представителями «РОСДОРНИИ», которые» уже несколько недель проводят среди жителей города соцопрос о движении автобусов и троллейбусов в городе. Мэр предложил помощь в проведении соцопроса для того, чтобы у него был больший охват. Теперь его можно пройти на сайте «Активный горожанин». Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«Это займет у вас не больше 10 минут (там всего 19 вопросов). Для участия необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг. Всех призываю поучаствовать», - пишет мэр.

По словам главы Петрозаводска, анкетирование очень важное: оно позволит создать новую транспортную схему так, чтобы она отвечала интересам большинства горожан.

«Отмечу, что социологический опрос – только часть масштабного исследования «РОСДОРНИИ», в которое входят также изучение пассажиропотока и анализ интенсивности дорожного движения по городу. В этой работе будут использоваться как данные реальных наблюдений, так и информация сотовых операторов», - отметил Любарский.

Ранее сообщалось, в столицу Карелии прибыл из Вологды один из 16-ти новых троллейбусов, закупленных для «Городского транспорта».