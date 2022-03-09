890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии
10.03.2022 12:47
Стало известно о состоянии школьницы, сбитой сегодня на переходе в Петрозаводске
10.03.2022 14:18

Власти Петрозаводска предлагают горожанам пройти опрос о движении автобусов и троллейбусов

Новости. Общество
08:05, 11 Марта 2022
фото: Владимир Любарский/ВК

Новости партнеров

На сайте «Активный горожанин» запущен соцопрос для изучения пассажиропотока в столице Карелии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский провел онлайн-совещание  с  представителями «РОСДОРНИИ», которые» уже несколько недель проводят среди жителей города соцопрос о движении автобусов и троллейбусов в городе. Мэр предложил помощь в проведении соцопроса для того, чтобы у него был больший охват. Теперь его можно пройти на сайте «Активный горожанин». Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«Это займет у вас не больше 10 минут (там всего 19 вопросов). Для участия необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг. Всех призываю поучаствовать», - пишет мэр.

По словам главы Петрозаводска, анкетирование очень важное: оно позволит создать новую транспортную схему так, чтобы она отвечала интересам большинства горожан.

«Отмечу, что социологический опрос – только часть масштабного исследования «РОСДОРНИИ», в которое входят также изучение пассажиропотока и анализ интенсивности дорожного движения по городу. В этой работе будут использоваться как данные реальных наблюдений, так и информация сотовых операторов», - отметил Любарский.

Ранее сообщалось, в столицу Карелии прибыл из Вологды один из 16-ти новых троллейбусов, закупленных для «Городского транспорта».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии

Чтиво

09.03.2022 16:08
Частная жизнь
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»