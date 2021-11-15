Власти Петрозаводска предлагают горожанам зажечь новогодние огни

С 15 декабря начинается прием заявок на конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск–2022».

С 15 декабря по 30 января в Петрозаводске пройдет ежегодный конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск–2022». Администрация карельской столицы приглашает организации, предпринимателей, общественные объединения и всех петрозаводчан присоединиться к праздничному украшению города, сообщили в мэрии.

Для участия в творческом проекте необходимо оформить окна, фасады или территории зданий в новогоднем стиле, сделать фото своей работы и направить заявку со снимком через сайт администрации города.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1) «Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, окна, витрины, входные группы, прилегающая территория с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд»;

2) «Рождественское окно» — новогоднее оформление окон многоквартирных и частных домов, с обязательным использованием в оформлении иллюминации, подсветки, гирлянд;

3) «Лучшее новогоднее оформление муниципального дошкольного образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна»;

4) «Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного муниципального учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна».

Каждая образовательная организация направляет по одной заявке.

Прием работ стартует 15 декабря в 10.00 и завершится 29 декабря.

Открытое голосование за претендентов на победу пройдёт с 30 декабря по 13 января. Для участия в нём необходимо подписаться на страницу администрации Петрозаводска в социальной сети «ВКонтакте».

Итоги проекта подведут до 30 января. Победителей наградят дипломами и памятными призами.

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