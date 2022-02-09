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Власти Петрозаводска предлагают ужесточить наказание за ночную торговлю спиртным

Новости. Общество
16:02, 11 Февраля 2022
фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Администрация Петрозаводска предлагает ужесточить наказание за незаконную продажу алкоголя по ночам.

Руководитель комитета экономического развития администрации Петрозаводска Наталья Тенчурина на заседании профильного комитета Заксобрания Карелии предложила ужесточить наказание в отношении торговцев алкоголем, нарушающих закон. Речь идет владельцах маленьких баров и кафе, которые расположены в многоквартирных домах и работают по ночам. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Сообщается, что за последние годы в администрацию города поступают жалобы на одни и те же организации, имеющие в ассортименте пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Количество таких объектов с круглосуточным и ночным режимом работы, расположенных в многоквартирных домах, по сравнению с 2020 годом увеличилось. Наталья Тенчурина отметила, что  мэрии не хватает полномочий для решении этой проблемы, а мер, которые принимаются во взаимодействии с контролирующими органами, недостаточно. 

Администрация предлагает внести изменения в федеральный закон, чтобы лицензировать розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также ужесточить административное наказание в отношении недобросовестных предпринимателей за продажу алкоголя. Речь идет о тех, кто торгует алкоголем ночью, в том числе на вынос, в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах, с залом обслуживания площадью менее 75 квадратных метров.

В мэрии сообщили, что решение будет принято после проработки предложений на рабочей группе, которая будет создана при министерстве экономического развития и промышленности Карелии.

Ранее сообщалось, что число «наливаек» и жалоб на них в Петрозаводске выросло, несмотря на ужесточение законов.

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