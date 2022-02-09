Власти Петрозаводска предлагают ужесточить наказание за ночную торговлю спиртным

Администрация Петрозаводска предлагает ужесточить наказание за незаконную продажу алкоголя по ночам.

Руководитель комитета экономического развития администрации Петрозаводска Наталья Тенчурина на заседании профильного комитета Заксобрания Карелии предложила ужесточить наказание в отношении торговцев алкоголем, нарушающих закон. Речь идет владельцах маленьких баров и кафе, которые расположены в многоквартирных домах и работают по ночам. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Сообщается, что за последние годы в администрацию города поступают жалобы на одни и те же организации, имеющие в ассортименте пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Количество таких объектов с круглосуточным и ночным режимом работы, расположенных в многоквартирных домах, по сравнению с 2020 годом увеличилось. Наталья Тенчурина отметила, что мэрии не хватает полномочий для решении этой проблемы, а мер, которые принимаются во взаимодействии с контролирующими органами, недостаточно.

Администрация предлагает внести изменения в федеральный закон, чтобы лицензировать розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также ужесточить административное наказание в отношении недобросовестных предпринимателей за продажу алкоголя. Речь идет о тех, кто торгует алкоголем ночью, в том числе на вынос, в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах, с залом обслуживания площадью менее 75 квадратных метров.

В мэрии сообщили, что решение будет принято после проработки предложений на рабочей группе, которая будет создана при министерстве экономического развития и промышленности Карелии.

Ранее сообщалось, что число «наливаек» и жалоб на них в Петрозаводске выросло, несмотря на ужесточение законов.