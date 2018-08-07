Власти Петрозаводска предупредили, что снесут пару гаражей на Перевалке

Администрация Петрозаводска информирует владельцев гаражей на улице Зеленой об их демонтаже, пишет пресс-служба мэрии.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, что с 14 августа по 10 сентября с 10.00 будет произведен демонтаж гаражей в районе домов №1 и №2 по ул. Зеленой.

Демонтированные объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.