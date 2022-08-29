Власти Петрозаводска предупредили горожан о сносе незаконных построек (ФОТО)

Администрация Петрозаводска проинформировала владельцев незаконно установленных гаражей о демонтаже построек.
В Октябрьском районе к сносу готовятся несколько незаконно установленных гаражей. Об этом мэрия Петрозаводска предупредила владельцев построек.
Земельные участки планируется освободить в районе дома № 4В по Октябрьскому проспекту до 19 сентября.
Ранее появилась информация о сносе еще 15 незаконных гаражей в Петрозаводске.
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