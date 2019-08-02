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Новости. Общество
15:44, 02 Августа 2019
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Власти Петрозаводска предупредили владельцев, что снесут восемь киосков

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Городские власти информируют владельцев киосков и павильонов об их демонтаже.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим ларьки, что с 5 по 16 августа в период с 9.00 до 17.00 будет произведен их демонтаж.

Планируется демонтировать павильон, расположенный в районе здания №17 по бульвару Интернационалистов, павильон с информационной вывеской "Хлебный домик", расположенный в районе здания №17 по бульвару Интернационалистов, также два киоска, расположенных в районе здания № 5А по ул. Коммунальной, киоск в районе здания № 63 по пр. А. Невского, киоски ООО "Союзпечать – плюс" в районе здания № 63 по пр.А.Невского и в районе здания №1 по пер. Хвойному.

Демонтированные объекты будут вывезены на Старую Кукковку, на улицу Короленко.

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Комментарии

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кир
2019-08-02 16:31:52
Кому-то деньги давали на разрешение о постройке ларька. Им ничего? Противное время. :)
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