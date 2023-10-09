Власти Петрозаводска предупредили владельцев железобетонных плит о необходимости убрать их

На Древлянке освобождают незаконно занятые участки.
В администрации Петрозаводска предупредили владельцев самовольно установленных объектов о необходимости демонтировать их.
Речь идет о бытовке, кунге и железобетонных плитах, расположенных в районе Фонтанного проезда на Древлянке.
Освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 24 октября.
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