Власти Петрозаводска предупредили владельцев железобетонных плит о необходимости убрать их

На Древлянке освобождают незаконно занятые участки.

В администрации Петрозаводска предупредили владельцев самовольно установленных объектов о необходимости демонтировать их.

Речь идет о бытовке, кунге и железобетонных плитах, расположенных в районе Фонтанного проезда на Древлянке.

Освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 24 октября.