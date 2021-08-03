Власти Петрозаводска предупреждают о сносе 38 гаражей

Владельцев незаконно установленных гаражей на Зареке призывают демонтировать объекты самостоятельно, сообщили в администрации Петрозаводска.

Городская мэрия проинформировала владельцев гаражей на Зареке о необходимости убрать постройки.

Сносу подлежат 38 гаражей, расположенных напротив дома № 34 на улице Ригачина. Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 20 августа.

Ранее сообщалось о демонтаже незаконно установленного гаража на Первомайском проспекте.