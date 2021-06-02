На месте бывшего рынка "Ягуар" в Петрозаводске продолжают нелегально торговать

Специалисты мэрии и сотрудники МВД проверили уличные павильоны возле торгового центра «Ягуар» на месте бывшего рынка.

Специалисты городской мэрии вместе с сотрудниками полиции провели плановый рейд по выявлению фактов нелегальной торговли. Объектами проверки стали уличные павильоны на Почтовой площади (улица Древлянка, 18) - это территория напротив торгового центра «Ягуар», на площадке бывшего рынка.

Обследованные торговые точки находились за пределами схемы размещения нестационарных объектов, разрешения на ведение предпринимательской деятельности на этих участках у продавцов не было, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов, сообщили в мэрии результаты рейда.

На основании выявленных фактов были составлены протоколы об административных нарушениях.