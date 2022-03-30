Власти Петрозаводска для строительства элитного жилья расселили мешавшие стройке дома

Строительство элитного жилого дома для чиновников в Петрозаводске сопровождалось сносом исторических зданий и расселением их жильцов.

Об этом рассказал бывший главный архитектор Петрозаводска Эдуард Андреев, чьи воспоминания об архитектурном облике карельской столице публикует глава города Владимир Любарский на свой странице Вконтакте.

Андреев проектировал «Дворянское гнездо» — так в народе назвали жилой дом, который в 1982 году построили в Петрозаводске для улучшения жилищных условий «работников партийного и советского руководства и других заслуженных тружеников города и республики».

«Для начала я занялся поисками участка под такой дом и нашёл его в центре города на улице Герцена, но на нём стояло несколько деревянных бывших купеческих домов, которые нужно было расселить, а в каждом доме жило по несколько семей. Но зато все инженерные коммуникации для подключения к ним нового дома были рядом», — вспоминает архитектор.

По его словам, согласно проекту, в пятиэтажном доме предлагалось установить лифты, а в кирпичных стенах устроить дымовые каналы с вентиляционными трубами на кровле, чтобы в последующем можно было в квартирах оборудовать камины. Все эти предложения противоречили действующим нормам проектирования, но руководство Карелии добилось их согласования.

Кроме того, на цокольных этажах были оборудованы сауны и прачечные, но жильцы не смогли ими пользоваться.

«По городу поползли уже слухи о том, что в новом жилом доме созданы дополнительные удобства для жильцов, руководство приняло решение — не пользоваться банями и постирочными, которые были оборудованы в каждом подъезде. Эти помещения несколько лет и не эксплуатировались, хотя были полностью отделаны керамической плиткой и вагонкой. Когда началась перестройка, администрация города сдала в аренду или продала эти помещения частным предпринимателям, которые переоборудовали их по своему усмотрению», — объяснил архитектор.

По его словам, лифты в подъездах и мусоропроводы действовали несколько лет, пока не перестали существовать организации, которые их обслуживали.