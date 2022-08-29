Власти Петрозаводска приглашают жителей и гостей города на осеннюю ярмарку за рыбой и сухофруктами

В первую декаду октября в Петрозаводске пройдет традиционная осенняя ярмарка, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 30 сентября по 9 октября в Петрозаводске пройдет традиционная осенняя ярмарка. Жители и гости карельской столицы смогут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов: мед, свежие овощи и фрукты, рыбу, сухофрукты, ремесленные изделия. Торговые ряды будут расположены на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).

Администрация Петрозаводска приглашает присоединиться к осенней ярмарке юридические лица, предпринимателей, крестьянские фермерские хозяйства и самозанятых граждан.

Заявки на участие принимаются на адрес электронной почты: elizaveta.nikitina@petrozavodsk-mo.ru. Справки по телефонам: 71-34-62, 71-36-79, 71-36-80.