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Власти Петрозаводска пригрозили штрафами хозяевам зданий, с которых свисают опасные сосульки

Новости. Общество
12:47, 11 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Организации и предприниматели обязаны своевременно очищать от снега и наледи кровли своих зданий и входные зоны, напомнили в администрации города.

Мэрия Петрозаводска напомнила владельцам зданий о необходимости соблюдения правил благоустройства. В частности, хозяевам необходимо очищать входные зоны от снега и наледи и обрабатывать территорию противогололедными материалами, а также проводить очистку кровель от снега, наледи и сосулек. Об этом информирует пресс-центр городской администрации.

За плохое содержание объектов предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф может составить от 20 до 50 тысяч рублей, в случае повторного правонарушения — от 50 до 100 тысяч.

С начала этой зимы в карельской столице из-за некачественной уборки входных зон в нежилые помещения возбуждено 14 административных дел. На лиц, несвоевременно очищающих кровли зданий, выписан 21 протокол, сообщили в мэрии.

В прошлом году ледяная глыба убила человека в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2022-01-11 13:07:38
Не грозить, а немедленно реагировать надо. Физическая боль обязательна, - сказал миролюбивый кот. А то доиграетесь. :)
Гость
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