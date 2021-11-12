Власти Петрозаводска пригрозили штрафами хозяевам зданий, с которых свисают опасные сосульки

Организации и предприниматели обязаны своевременно очищать от снега и наледи кровли своих зданий и входные зоны, напомнили в администрации города.

Мэрия Петрозаводска напомнила владельцам зданий о необходимости соблюдения правил благоустройства. В частности, хозяевам необходимо очищать входные зоны от снега и наледи и обрабатывать территорию противогололедными материалами, а также проводить очистку кровель от снега, наледи и сосулек. Об этом информирует пресс-центр городской администрации.

За плохое содержание объектов предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф может составить от 20 до 50 тысяч рублей, в случае повторного правонарушения — от 50 до 100 тысяч.

С начала этой зимы в карельской столице из-за некачественной уборки входных зон в нежилые помещения возбуждено 14 административных дел. На лиц, несвоевременно очищающих кровли зданий, выписан 21 протокол, сообщили в мэрии.

В прошлом году ледяная глыба убила человека в Петрозаводске.