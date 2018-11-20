Власти Петрозаводска приобретут новые украшения для подготовки города к Новому году

Петрозаводск к 25 декабря полностью подготовят к Новому году, сообщили в администрации города.

Приобрести новое световое оборудование для создания праздничного настроения на улицах города помогают муниципальные предприятия.

В ноябре на улицах Петрозаводска будут смонтированы имеющиеся световые консоли. Установкой новогодних украшений занимаются специалисты Муниципального унитарного предприятия "Петрозаводские энергетические системы".

В этом году решено усилить праздничное оформление города, закупив новые светодиодные консоли, растяжки, прожекторы и световые фигуры.

"Мы хотим создать праздничное настроение у жителей и гостей города. Для этого будет усилено новогоднее оформление на центральных улицах Петрозаводска, там, где происходят массовые гуляния. К 25 декабря город полностью будет украшен", – сказала председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.