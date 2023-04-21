Власти Петрозаводска призвали убрать незаконный объект в городе

Срок, установленный его владельцам, заканчивается 18 июля.
В администрации Петрозаводска проинформировали владельцев незаконно установленного нестационарного объекта на Ключевой о необходимости его демонтажа.
Владельцы могут добровольно своими силами освободить земельный участок до 18 июля.
Сносу подлежит объект, расположенный возле дома № 28 по улице Судостроительная.
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