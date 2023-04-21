Власти Петрозаводска призвали убрать незаконный объект в городе

Срок, установленный его владельцам, заканчивается 18 июля.

В администрации Петрозаводска проинформировали владельцев незаконно установленного нестационарного объекта на Ключевой о необходимости его демонтажа.

Владельцы могут добровольно своими силами освободить земельный участок до 18 июля.

Сносу подлежит объект, расположенный возле дома № 28 по улице Судостроительная.