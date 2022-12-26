Власти Петрозаводска призывают организации и собственников зданий сбивать сосульки с крыш

Администрация Петрозаводска напоминает организациям всех форм собственности о необходимости очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи.

Как отметили в мэрии, управляющие компании, ТСЖ, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также собственники индивидуальных домов обязаны непрерывно следить за состоянием своих зданий.

«Все мероприятия необходимо проводить в соответствии с требованиями техники безопасности. При высотных работах обязательно использование страховочного снаряжения. Также при очистке кровель должны быть выставлены ограждения для безопасности пешеходов. Специалист, ответственный за уборку, обязан находиться непосредственно рядом с зоной сброса. При скоплении на крыше снега, появлении свесов и сосулек, необходимо принять незамедлительные меры по ограждению опасных участков, установить предупреждающие таблички. Горожанам следует помнить о мерах предосторожности, избегать места проведения таких работ», — говорится в сообщении администрации города.

Жители Петрозаводска могут сообщить о ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска — 051.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска, гулявшая с ребенком, чудом увернулась от глыбы замерзшего снега.