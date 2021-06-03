Власти Петрозаводска продолжают сносить гаражи в центре города

Администрация города предупредила о сносе незаконных построек, установленных в районе Паровозного парка и Октябрьского проспекта.

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам гаражей, расположенных в районе домов № 31 и № 33 на Октябрьском проспекте, а также вблизи Паровозного парка, освободить земельные участки.

Убрать незаконные постройки собственники должны своими силами до 21 июня.

Ранее сообщалось, в столице Карелии под снос пойдут несколько самовольно установленных гаражей по улице Краснофлотская.