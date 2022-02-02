Власти Петрозаводска продолжают собирать предложения горожан по развитию Ключевского карьера

На сайте «Активный горожанин» жителям Петрозаводска предлагают поучаствовать в онлайн-опросе о развитии парка Каменный Бор.

По сообщению городской администрации, в столице Карелии продолжается опрос о развитии парка Каменный Бор. Поучаствовать в нем можно на сайте «Активный горожанин». Петрозаводчанам предлагают либо выбрать вариант благоустройства общественной территории, либо написать свой. Регистрация в личном кабинете доступна через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.

Инициатива организовать опрос принадлежит рабочей группе по развитию парка, созданной в октябре прошлого года. В нее вошли жители Ключевой, общественники и специалисты городской администрации. Члены рабочей группы уже имеют несколько вариантов развития парка. В частности, они предлагают развить в Каменном Бору пешеходную инфраструктуру, организовать освещение, построить площадки для занятий классическими и экстремальными видами спорта, а также создать вейк-парк.

Цель опроса — в более широком формате рассмотреть концепцию развития Каменного Бора. Когда ее утвердит рабочая группа, специалисты закажут проектно-сметную документацию. Часть работ планируется выполнить по программе поддержки местных инициатив. За проект благоустройства парка на Ключевой в конце прошлого года проголосовали жители города, теперь он участвует в конкурсном отборе ППМИ на республиканском уровне. Комиссия огласит результаты до конца февраля.

По мнению главы Петрозаводска, дальнейшее развитие парка Каменный Бор необходимо также рассмотреть не только на заседании рабочей группы, но и на одной из открытых планерок в феврале.