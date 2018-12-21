Власти Петрозаводска прокомментировали ситуацию с открытыми люками

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В администрации Петрозаводска рассказали, почему на люки не устанавливают крышки.
Неделю назад в редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин и рассказал о бездействии властей: больше месяца колодцы, расположенные вдоль улицы, открыты.
В администрации отметили, что люки не принадлежат им. Их обслуживает компания. Однако в мэрии не раз поднимали вопрос о необходимости решить проблему с люками.
В администрации рассказали, что люки регулярно воруют, и устанавливать их можно бесконечно. Велись переговоры и с органами правопорядка.
Чтобы как-то решить проблему с кражей, мэрия закупает крышки из полимеров, чтобы впоследствии их нельзя было сдать на металл.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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