Власти Петрозаводска прокомментировали скандал с закрытием трех детских лагерей в пригороде

"Ни один из находящихся в ведении администрации Петрозаводска действующих детских оздоровительных лагерей не будет закрыт", заявили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что три из четырех детских лагерей, подведомственных Петрозаводску, будут законсервированы и не примут детей на летний отдых.

В администрации сообщили, что в настоящее время прорабатывается вопрос о проведении на базе нескольких лагерей спортивных тренировочных сборов.

Всего в период оздоровительной кампании 2018 года в Петрозаводске запланировано проведение 45 смен детских лагерей, в которых отдохнет ориентировочно более 2 тысяч детей – не меньше, чем в минувшем году.

Предусмотрен отдых ребят в лагерях дневного пребывания и специализированных лагерях в школах. Помимо этого, предусмотрено проведение трех смен для отдыха 450 детей в стационарном оздоровительном лагере "Старт" (село Кончезеро).

Как отметили городские власти, в прошлом году надзорные органы проверили готовность загородных стационарных лагерей к летней оздоровительной кампании. В соответствии с выданными предписаниями невозможно в полном объеме открыть три загородных лагеря для летнего отдыха 2018 года.

"Была сформирована рабочая группа по определению перспектив их дальнейшего функционирования. В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в летнее время на базе нескольких оздоровительных лагерей – "Айно", "Уя", "Дружба" - спортивных тренировочных сборов", - пояснил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Александр Баканчук.

По информации профсоюзов Карелии, которая была опубликована ранее, три детских лагеря Петрозаводского городского округа "Айно", "Уя", "Дружба" в этом году будут закрыты для участия в летней оздоровительной кампании. Их состояние и те сложности, с которыми их удалось открыть в 2017 году, стали последней каплей для Петрозаводска. В 2018 году будет работать лишь один лагерь — "Старт". Планируется, разумеется, что учреждение будет работать с полной загрузкой и в несколько смен, но вместить всех желающих не сможет.