Власти Петрозаводска просят нуждающихся в жилье подтвердить свое право стоять в очереди на квартиру

Администрация столицы Карелии проводит перерегистрацию горожан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мэрия Петрозаводска проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с 1 января по 31 декабря. Согласно карельскому законодательству, перерегистрация проходит один раз в три года.

«Гражданин, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, обязан в течение срока перерегистрации представить в администрацию Петрозаводска сведения, подтверждающие его право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, семейном положении), — говорится в сообщении администрации города. — Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее предоставленных сведениях, он оформляет расписку в произвольной форме, в которой подтверждает их неизменность. В случае если в ранее предоставленных сведениях произошли изменения, гражданин обязан предоставить документы, подтверждающие это. Такими документами могут быть: свидетельство о заключении брака, рождении детей, другие документы, свидетельствующие об изменении состава семьи».

Сведения и копии документов необходимо предоставить до 31 декабря в администрацию города: пр. Ленина, 2, первый этаж, (для кабинета 330) или по электронной почте: ugkh@petrozavodsk-mo.ru. Справки по телефону: 71-34-85.

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