Власти Петрозаводска просят жителей сообщать им о пустующих квартирах

В Петрозаводске выявляют пустующие помещения муниципального жилищного фонда.
Администрация Петрозаводска просит горожан сообщать о неиспользуемых квартирах. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.
Сообщается, что в карельской столице продолжается работа по выявлению пустующих помещений муниципального жилищного фонда.
Впоследствии квартиры будут отремонтированы для последующего предоставления гражданам по решениям суда, заявляют в мэрии.
Ранее сообщалось, что в Карелии взлетела стоимость аренды жилья.
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