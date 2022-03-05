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Власти Петрозаводска просят жителей сообщать им о пустующих квартирах

Новости. Общество
11:43, 07 Марта 2022
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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В Петрозаводске выявляют пустующие помещения муниципального жилищного фонда.

Администрация Петрозаводска просит горожан сообщать о неиспользуемых квартирах. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Сообщается, что в карельской столице продолжается работа по выявлению пустующих помещений муниципального жилищного фонда. 

Впоследствии квартиры будут отремонтированы для последующего предоставления гражданам по решениям суда, заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Карелии взлетела стоимость аренды жилья.

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