Власти Петрозаводска просят жителей сообщать им о пустующих квартирах

В Петрозаводске выявляют пустующие помещения муниципального жилищного фонда.

Администрация Петрозаводска просит горожан сообщать о неиспользуемых квартирах. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Сообщается, что в карельской столице продолжается работа по выявлению пустующих помещений муниципального жилищного фонда.

Впоследствии квартиры будут отремонтированы для последующего предоставления гражданам по решениям суда, заявляют в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Карелии взлетела стоимость аренды жилья.