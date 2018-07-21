Власти Петрозаводска проверили, как повторно ремонтируют городские дороги

Специалисты администрации Петрозаводска и общественные контролеры проверили качество ремонта городских дорог, сообщает мэрия.

В целом, комиссия оценила результаты работ по исправлению выявленных ранее недостатков.

Как отметила заместитель главы Юлия Мизинкова, во время рейда комиссия проверяла, как устранены недостатки в ремонте асфальтобетонного покрытия, выявленные в ходе предыдущей проверки.

"На сегодняшний день замечания устранены, но проверки дорог с участием общественных контролеров будут продолжены", - отметила Юлия Мизинкова.

Как сообщалось ранее, в рамках первого контракта на ремонт городских дорог, заключенного в этом году с ООО "Онегодорстрой", было отремонтировано более 15 тысяч квадратных метров поврежденных участков асфальтового покрытия.